Una ciclista de 74 años resultó herida tras un accidente de tránsito con un automóvil en la intersección de avenida Libertad y Jujuy. Tras el impacto, se hizo presente una ambulancia del SAME que dispuso el traslado de la mujer al Hospital Español, donde ingresó consciente aunque no lúcida.

Ads

Según informaron fuentes policiales, por causas que aún se intentan establecer, un Audi A4 conducido por un hombre de 36 años colisionó con la bicicleta tipo playera. El hecho fue intervenido por personal del Comando de Patrullas y es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°11, a cargo del fiscal Germán Vera Tapia, en el marco de una causa por lesiones culposas.

En el procedimiento se prescindió de la intervención de Policía Científica debido a que los rodados habían sido removidos del lugar al momento de las actuaciones. También intervino personal de Tránsito municipal, que verificó la documentación del conductor y le realizó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo.

Ads

Puede interesarte

Por disposición de la fiscalía interviniente, el conductor del vehículo fue notificado de la formación de causa conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal, sin que se adoptaran medidas restrictivas de la libertad.

Ads