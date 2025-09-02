El conductor de una camioneta Ford Ranger tuvo se ser trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) tras impactar violentamente contra un árbol en la zona de Chapadmalal.

El accidente se registró en el Camino Viejo y Las Cuatro Tranqueras, donde por motivos que se investigan, la camioneta se desvió y terminó colisionando fuertemente contra un árbol que estaba al costado del camino.

Al lugar acudió personal del Cuartel de Bomberos Chapadmalal, quienes realizaron las primeras tares de asistencia, mientras que médicos a bordo de una ambulancia del SAME decidieron el traslado del accidentado.

Según se pudo saber, la víctima es un hombre cuyo domicilio se encuentra en Miramar. Actualmente es atendido en el HIGA.

