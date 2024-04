Un Chevrolet Corsa con cuatro ocupantes terminó debajo de un camión que transportaba productos alimenticios luego de un choque que se produjo en la rotonda de la Avenida 27 de Febrero y la General Paz.

De acuerdo a los testigos, el camión fue impactado en uno de sus laterales cuando circulaba rumbo hacia el barrio porteño de Nueva Pompeya. El automóvil terminó con su trompa y parte de la carrocería de su lado izquierdo destrozadas.

El tránsito fue restringido en la zona para retirar escombros y realizar pericias en una mañana con tránsito fluido en la mayoría de accesos a CABA por el feriado.

“Yo crucé y ellos aparecieron ahí, aparecieron de golpe como cinco autos. Los otros me esquivaron y este chico no. Calculo que era una picada. Los demás pudieron frenar, este no frenó y pegó en la rueda”, indicó el conductor del camión en diálogo con un canal TV.

Los conductores de los vehículos que presuntamente participaban de una carrera con el Corsa no esperaron a las ambulancias y decidieron retirar al joven que manejaba el Corsa para trasladarlo en busca de asistencia médica.

“Estaba inconsciente, se lo llevaron a él y a todos, no sé si venían corriendo una picada, pero todos venían muy fuerte”, agregó el conductor del rodado de gran porte.

