Un barrio de la ciudad de La Plata quedó en vilo después de que un cartel con una amenaza directa apareciera en la vía pública, a pocas cuadras de Plaza España. El mensaje, escrito en letras grandes y colgado en la reja de una casa sobre la calle 64 entre 8 y 9, apuntó a una vecina que suele dejar comida para los gatos de la calle.

“A la chica ya identificada por las cámaras que le deja comida a los gatos, yo le voy a dejar un par de balas en la frente”, decía el cartel, que rápidamente se viralizó en redes sociales y encendió la alarma entre los vecinos.

Repudio en redes sociales

La situación fue difundida por el periodista Fernando Tocho a través de su cuenta en X, donde compartió las fotos del cartel y remarcó la gravedad del mensaje, que constituye una amenaza de muerte directa, más allá de las especulaciones sobre si el autor tiene o no intenciones reales de cumplirla.

La amenaza que se viralizó. (Foto: X/Fernando Tocho).

La reacción de los usuarios de las redes no se hizo esperar. Muchos replicaron las imágenes del cartel y pidieron que se investigue el caso para evitar que la situación pase a mayores.

Hasta el momento, sin embargo, no trascendió si la mujer que fue amenazada realizó una denuncia formal ni si las autoridades intervinieron de oficio.

La falta de información oficial solo aumentó la incertidumbre y el temor entre los vecinos del barrio, que reclamaron mayor presencia policial para evitar que este tipo de episodios se repitan.

Fuente: TN