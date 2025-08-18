En una jornada con partidos muy disputados, se jugaron los encuentros de la tercera fecha de la Zona Campeonato del Torneo Inicio Femenino que organiza la Liga Marplatense de Fútbol. Cadetes fue el gran protagonista logrando el único triunfo de la jornada, dentro de la Zona Campeonato.

En la cancha de Kimberley, el conjunto local cayó por la mínima ante Cadetes. Fue 1-0 para la visita, gracias al tanto de Rincón, que le dio los tres puntos a su equipo en un partido cerrado.

Por su parte, Deportivo Norte y Quilmes igualaron 1-1 en un duelo intenso. El gol de las locales fue convertido por Rionegro, mientras que Raspa marcó la igualdad para el “Cervecero”.

En otro de los encuentros de la jornada, Alvarado y San José no se sacaron diferencias y empataron 2-2 en un atractivo partido. Raimann y Ares fueron las autoras de los tantos para el “Torito”, mientras que Sánchez y Acosta hicieron lo propio para el conjunto “Santo”.

El cruce entre Al Ver Veras y Aldosivi fue postergado y se jugará en fecha a confirmar.

Con estos resultados, el Torneo Inicio Femenino mantiene la paridad en la Zona Campeonato, con equipos que siguen demostrando un gran nivel en la primera parte de la temporada.