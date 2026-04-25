Un hombre de 37 años fue hallado sin vida hoy a bordo de un buque, luego de no despertar al ser llamado por sus compañeros, en un hecho que derivó en un operativo coordinado con Prefectura.

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La víctima fue identificada como Matías Vilches por familiares que se comunicaron con El Marplatense.

Según trascendió, durante la jornada previa la víctima había manifestado dolor en el pecho, molestias en la garganta y náuseas, por lo que había realizado consultas médicas.

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En ese sentido, familiares de Vilches cuestionaron el accionar del capitán del buque, quien no habría permitido una rápida atención para trasladarlo a un centro hospitalario.

Hoy, al no responder al llamado, sus compañeros dieron aviso a las autoridades, lo que activó el protocolo correspondiente.

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El caso es materia de investigación para determinar las causas del fallecimiento.