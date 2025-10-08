En el marco de las recorridas preventivas realizadas por el personal del Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM), un vecino alertó a los agentes en Lamadrid y Alberti sobre un trapito en estado de ebriedad que habría agredido a una mujer, luego de intentar sustraerle sus pertenencias.

De inmediato, el personal de seguridad procedió a interceptarlo en el lugar indicado y minutos después, dos mujeres se presentaron manifestando haber sido víctimas del intento de robo y agresión por parte del acusado, a quien reconocieron.

Además, los agentes solicitaron apoyo policial, quienes tomaron declaración a las damnificadas y realizaron las comunicaciones de rigor con la Fiscalía.

Por su lado, el cuidacoches aprehendido fue trasladado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán, bajo la carátula de “Robo en grado de tentativa”.

