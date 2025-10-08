Un trapito borracho agredió y quiso robarle a una mujer en la Vieja Terminal
El sujeto fue aprehendido por agentes de la Patrulla Municipal y le enviaron a la Unidad Penal N° 44 de Batán.
En el marco de las recorridas preventivas realizadas por el personal del Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM), un vecino alertó a los agentes en Lamadrid y Alberti sobre un trapito en estado de ebriedad que habría agredido a una mujer, luego de intentar sustraerle sus pertenencias.
De inmediato, el personal de seguridad procedió a interceptarlo en el lugar indicado y minutos después, dos mujeres se presentaron manifestando haber sido víctimas del intento de robo y agresión por parte del acusado, a quien reconocieron.
Además, los agentes solicitaron apoyo policial, quienes tomaron declaración a las damnificadas y realizaron las comunicaciones de rigor con la Fiscalía.
Por su lado, el cuidacoches aprehendido fue trasladado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán, bajo la carátula de “Robo en grado de tentativa”.
