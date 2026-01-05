Un policía de la Bonaerense y un delincuente murieron en un tiroteo fatal en Villa 18, San Martín, y hay otros dos efectivos heridos de graves, según confirmaron fuentes del hecho.

Ads

La balacera sucedió este lunes por la madrugada en el marco de un allanamiento por narcotráfico por parte de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI).

Conforme a la información aportada, el policía que murió fue identificado como Santiago Oleksiuk, de 27 años, recibió tiros en el cuerpo y cabeza.

Ads

Respecto a los heridos, fueron llevados al Hospital Eva Perón y se confirmó que uno de los agentes, Nicolás Muñoz, tiene disparos en el rostro, brazo derecho, hombro y glúteo izquierdo.

En el lugar donde sucedió el tiroteo fatal dos sujetos fueron detenidos.

Ads

Puede interesarte

Fuente: NA