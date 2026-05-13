Un testigo afirmó que Manuel Adorni pagó más de 20.000 dólares en efectivo por el alquiler de una propiedad en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, mientras refaccionaba su vivienda, durante una declaración realizada hoy ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Ads

Se trata de José Rodríguez, dueño de la vivienda alquilada, quien sostuvo que el funcionario permaneció allí mientras se desarrollaban obras en su propiedad dentro del mismo predio.

Según el testimonio, los pagos corresponden a dos contratos y una extensión informal. El primero fue acordado en octubre de 2023 por 5600 dólares en efectivo, destinado a una estadía durante el verano de 2024. Luego se concretó un segundo alquiler principal por 13.000 dólares, también abonados en efectivo.

Ads

Puede interesarte

A raíz de demoras en las refacciones, el acuerdo se extendió por tres meses adicionales, lo que implicó un pago extra de 2400 dólares. De esta manera, el monto total de las operaciones asciende a 21.000 dólares, siempre según lo declarado por el testigo.

En paralelo, el contratista Matías Tabar indicó que las obras en la propiedad del funcionario habrían tenido un costo de 245.000 dólares.

Ads

De acuerdo con Rodríguez, todas las transacciones se realizaron “en billetes en mano”. Estos movimientos son analizados por la Dirección de Asesoramiento Económico (DAFI) y por los investigadores judiciales, con el objetivo de determinar si se corresponden con el patrimonio declarado por el jefe de Gabinete.

Fuente: con información de Noticias Argentinas