El accidente de un avión de UPS ocurrido el martes en Louisville, Kentucky, dejó un saldo de 12 muertos, informó el gobernador Andy Beshear.

Las autoridades continúan buscando posibles desaparecidos y evaluando los daños, mientras se investigan las causas del siniestro que sacudió a la comunidad local.

Entre las víctimas se encuentra al menos un nene pequeño, lo que aumenta la conmoción en Louisville. Beshear destacó que aún hay personas a las que se sigue buscando, aunque se espera que no estuvieran presentes en el lugar del accidente.

El representante de Kentucky, Morgan McGarvey, calificó la escena como un evento “apocalíptico”: “Anoche el cielo sobre Louisville tenía un aspecto apocalíptico. La gente estaba asustada, caían escombros y ceniza, y muchos se refugiaban en sus casas; mi familia fue una de esas familias”.

McGarvey comparó la situación con escenas de la película Terminator, resaltando el impacto emocional: “Los olores y las imágenes son cosas que no olvidaremos cuando cerremos los ojos esta noche”.

Autoridades trabajan y continúan las investigaciones

Las autoridades locales siguen evaluando los daños y la seguridad de la zona afectada. Hasta el momento no se difundieron detalles completos sobre las identidades de todas las víctimas ni sobre las causas exactas del accidente.

Fuente: TN