A partir de septiembre, los escritores y docentes Emilio Teno y Mariano Taborda dictarán en la Villa Victoria Ocampo un taller de lectura de ocho encuentros dedicado a analizar cuentos de Jorge Luis Borges publicados en la mítica revista Sur. La actividad será arancelada, con inscripción previa, y está abierta a todo tipo de lectores.

La obra de ficción de Borges es considerada uno de los hitos de la literatura del siglo XX. Sus cuentos se estudian en universidades de todo el mundo y mantienen una vigencia que atraviesa generaciones. Desde sus primeros pasos junto a los grupos de vanguardia en los años veinte hasta sus trabajos en la Biblioteca Nacional y la Sociedad Argentina de Escritores, Borges se consolidó como un intelectual en permanente diálogo con su época. Dentro de ese recorrido, la revista Sur fue el espacio clave donde publicó más de un centenar de textos, entre cuentos, poemas, traducciones y ensayos.

El taller de lectura “Borges y la revista Sur” propone sumergirse en ese corpus y explorar cómo esos relatos, aparecidos primero en la revista, luego se integraron a sus libros. La idea es descubrir los intereses y obsesiones del autor, los temas recurrentes, la estructura de los textos y el diseño de su forma. “La obra de Borges suele estar asociada a la complejidad, al acceso difícil para escritores eruditos. No necesariamente es así. En el taller vamos a desarmar los cuentos, ver cómo están hechos, qué dicen en la superficie y qué dicen en las capas subterráneas”, explicó Emilio Teno.

Por su parte, Mariano Taborda destacó el valor de realizar la actividad en un espacio histórico como la Villa Victoria: “Dictar el taller allí le da un aire especial. En esa casa Borges discutió de literatura y escribió algunos de sus cuentos más famosos. Además, tenemos acceso a la biblioteca y a ejemplares originales de Sur donde aparecieron esos textos que aún hoy se estudian en todo el mundo”.

Teno y Taborda llevan adelante desde 2017 el Taller de Narrativa, por el que pasaron más de mil participantes. Dictaron seminarios sobre narrativa contemporánea, cuento policial, crónica, Borges, Saer, Piglia, Haroldo Conti, Walsh y literatura de viajes, entre otros.

También participaron en el FILBA Nacional, la Feria Invierno y en charlas en distintas ciudades del país. Actualmente, trabajan en la postproducción de la película documental A Haroldo Conti no lo conozco.

El taller “Borges y la revista Sur” se desarrollará en ocho encuentros, todos los miércoles a las 17 horas, en Villa Victoria. La actividad es arancelada y requiere inscripción previa. Para consultas se puede enviar un mail a [email protected] o a los siguientes números de teléfono 2235602796 ó 2234365899.