Una mujer de 38 años fue detenida luego de intentar robar en el comercio de golosinas “ORIO”, ubicado en avenida Constitución al 900. Personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Séptima y de la FBA acudieron tras un llamado al 911 que alertaba sobre un posible ilícito en el lugar.

Al llegar, los efectivos sorprendieron a la imputada intentando huir y arrojando una bolsa negra que contenía golosinas, además de tres destornilladores, una barreta y un cortafierro. La mujer fue demorada a pocos metros del negocio, donde se constató la rotura de una vidriera y daños en la puerta de ingreso.

La fiscalía de Flagrancia, a cargo del Dr. Eduardo Layus, ordenó la notificación de causa por “Robo en grado de tentativa” y su traslado a Tribunales. La detenida cuenta con antecedentes por distintos delitos contra la propiedad y lesiones.

