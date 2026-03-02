El actor estadounidense John Malkovich regresará a la Argentina el próximo 27 de marzo para presentar en el Teatro Ópera una obra que mezcla actuación, literatura y música en vivo. Titulada El infame Ramírez Hoffman, la propuesta escénica se basa en textos del escritor chileno Roberto Bolaño y contará con la participación de un trío musical integrado por la pianista Anastasya Terenkova, el violinista Andrej Bielow y el bandoneonista Fabrizio Colombo.

Ads

El espectáculo, que se desarrollará durante aproximadamente 90 minutos, toma como eje narrativo a Ramírez Hoffman, un aviador y poeta ficticio que escribe versos en el cielo mientras forma parte de un aparato represivo. A través de esta figura, la pieza aborda la tensión entre la belleza del arte y las sombras de la violencia, invitando al público a reflexionar sobre la relación entre creación artística y responsabilidad ética.

Puede interesarte

El repertorio musical de la puesta incluye obras de Astor Piazzolla, así como piezas de otros compositores como Antonio Vivaldi, Erik Satie y Alberto Iglesias, que forman parte integral de la narración y refuerzan la atmósfera de la obra.

Ads

Malkovich ha mostrado recientemente entusiasmado por volver al país y destacó su interés por explorar en escena la fusión entre distintos lenguajes artísticos. Su propuesta, que ya ha recorrido otras ciudades en Estados Unidos y Europa, promete ofrecer una experiencia singular donde la actuación y la música dialogan con textos que remiten tanto a la imaginación como a las tensiones del pasado.

El infame Ramírez Hoffman será presentado en una única función en el Teatro Ópera, aportando a la cartelera porteña una obra original que celebra la literatura, la música y el teatro en un formato híbrido.

Ads