Un joven de 26 años que era buscado por la Justicia se encontraba manejando a alta velocidad, cuando de pronto vio un móvil policial, entró en pánico, despistó e ingresó a un corralón de piedras. El hecho ocurrió en Carasa y Udine.

Personal de la Comisaría Decimosexta y del Comando de Patrullas visualizaron a un vehículo que circulaba a gran velocidad, haciendo maniobras peligrosas y que al advertir la presencia de los efectivos, se despitó e ingresó a un corralón de piedras.

Una vez que el conductor detuvo la marcha a causa del accidente, las autoridades lo identificaron y constataron que sobre él recaía una orden de detención dispuesta por el Juzgado en lo Criminal N° 3 del Departamento Judicial Mar del Plata.

Por su lado, con el trabajo de los agentes de Tránsito municipal, el vehículo fue secuestrado por falta total de documentación y trasladado al predio de Tres Arroyos y Garay.

En último lugar, el fiscal Gastón Federico Caseaux ordenó y avaló la detención, y solicitó que el aprehendido sea remitido a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

