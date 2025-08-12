pedido de detención

Un prófugo manejaba a alta velocidad, pero vio a la Policía, entró en pánico y despistó
El sujeto de 26 años era buscado por el delito de "Robo agravado por escalamiento" y fue capturado en Carasa y Udine.
El sujeto de 26 años era buscado por el delito de "Robo agravado por escalamiento" y fue capturado en Carasa y Udine.
La decisión responde a que el ex presidente no acudió a declarar y, transcurridos 10 días desde que fue notificado, “corresponde presentar una imputación formal” y emitir una orden de detención.