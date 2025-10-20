Un intento de robo fue frustrado este domingo por la noche en el comercio “Joyería Diez y Veinte”, ubicado en Avenida Constitución al 4800, cuando un hombre de 38 años fue sorprendido mientras intentaba violentar la persiana metálica del local con una amoladora portátil.

Ads

El hecho fue advertido por vecinos que dieron aviso inmediato al 911, lo que permitió que efectivos de la Comisaría Séptima llegaran al lugar y aprehendieran al sospechoso en la intersección de Constitución y Chubut. En su mochila encontraron una amoladora marca SD, color rojo y negro, y un sensor de alarma blanco, elementos que fueron secuestrados.

El propietario del comercio, un hombre de 47 años, recuperó los objetos dañados tras el procedimiento policial.

Ads

Intervino la fiscal María Isabel Sánchez, titular de la UFI de Flagrancia, quien dispuso la formación de causa por “robo en grado de tentativa”, la restitución de los elementos y el traslado del imputado a sede judicial para las actuaciones correspondientes.

Puede interesarte

Ads