Un hombre de 52 años sufrió politraumatismos y debió ser trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) luego de protagonizar un accidente de tránsito en la intersección de avenida Independencia y Moreno.

El hecho ocurrió tras un llamado al 911 que alertó sobre una colisión entre una motocicleta y un automóvil. Al llegar al lugar, personal del Comando de Patrullas constató que el siniestro involucró a una moto Zanella ZR, conducida por la víctima, y a un Ford Focus manejado por un joven de 27 años.

Según se informó, el motociclista circulaba por calle Moreno en dirección a Salta, mientras que el automóvil lo hacía por avenida Independencia hacia Bolívar. El impacto se produjo cuando el conductor del vehículo de mayor porte habría cruzado la intersección con el semáforo en rojo.

Como consecuencia del choque, el hombre de 52 años fue asistido por una ambulancia del SAME y trasladado al HIGA con diversas lesiones. En el lugar también intervino personal de Tránsito, que realizó test de alcoholemia a ambos conductores, con resultado negativo.

La fiscalía de Delitos Culposos N° 11, a cargo del doctor Moure, tomó intervención en el caso y dispuso las actuaciones de rigor, además de notificar al conductor del Ford Focus por la formación de la causa. Asimismo, se labraron infracciones por falta de VTV, seguro y cédula verde al automovilista.

