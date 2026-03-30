Un motociclista murió este lunes por la mañana tras un choque con un colectivo en la zona de la Base Naval, sobre el bulevar Marítimo. El hecho fue reportado a las 10:07 y derivó en un amplio operativo policial y pericial en el lugar.

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Según la información preliminar, la víctima era un hombre de aproximadamente 40 años. Personal de emergencias constató el fallecimiento en la escena, por lo que no hubo traslado. En el caso intervino Policía Científica.

De acuerdo con lo adelantado por el fiscal Germán Vera Tapia, una de las primeras hipótesis indica que la moto habría invadido la mano contraria, aunque remarcó que se trata de un dato inicial y que los peritos todavía trabajaban en el lugar.

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Fuentes del caso señalaron además que el motociclista circulaba sin casco. La autopsia fue prevista para esta tarde, mientras la investigación busca determinar con precisión cómo se produjo el impacto.

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