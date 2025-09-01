Después de una larga espera, Casa Rock, uno de los templos más reconocidos de la cultura musical marplatense, confirmó su reapertura con dos shows que prometen ser parte de la historia grande del rock local.

La cita será en el tradicional espacio de Córdoba 2580 y Alberti, que volverá a abrir sus puertas con una Pre-Apertura el martes 9 de septiembre: Eterna Inocencia celebrará sus 30 años de trayectoria en un show inolvidable, acompañados por los locales Mal de Parkinson como banda invitada.

Al día siguiente, miércoles 10 de septiembre, tendrá lugar la Apertura Oficial con un espectáculo de pura adrenalina. El líder de Ratones Paranoicos, Juanse, rendirá homenaje a Pappo repasando clásicos inmortales de Riff y Pappo’s Blues, además de los grandes éxitos de su propia banda. La velada se completará con Adrenalina, en un tributo a Intoxicados y Viejas Locas.

“Volver a abrir las puertas de Casa Rock es más que una simple reapertura; es devolverle a Mar del Plata un pulmón cultural que necesitaba respirar”, destacó Pablo Fritz, director del establecimiento. “Renovamos la acústica y la insonorización, pero mantenemos intacto el espíritu que convirtió a Casa Rock en un punto de encuentro para artistas y público”.

Con esta reapertura, el venue reafirma su rol como espacio clave para el desarrollo de talentos locales y como escenario de referencia para las grandes bandas del país.

Agenda de la reapertura

Pre-Apertura

Martes 9 de septiembre – 21:00 hs

Eterna Inocencia (30 años) + Mal de Parkinson

Apertura Oficial

Miércoles 10 de septiembre – 20:00 hs

Pappo x Juanse (+ Éxitos de Ratones Paranoicos)

Adrenalina (Tributo a Intoxicados y Viejas Locas)