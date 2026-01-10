César “Banana” Pueyrredón y Flor Jazmín Peña se mostraron felices de estar en Mar del Plata con La llamada, la obra que realizaron en Ciudad de Buenos Aires durante todo 2025 y que ahora se integró con gran éxito a la cartelera de verano local. Junto a Juli Castro, Leti Siciliani y Mariano Saborido se presentarán todos los todos los lunes y martes de enero a las 21:00 en el Teatro Tronador BNA (Santiago del Estero 1746).

“Banana” definió a La llamada como “muy desafiante” y “muy divertida”, y remarcó que, para él, lo mejor de todo es el elenco. Incluso confesó que tiene un “metejón” con la obra, un metejón “divino”, y destacó que todo el grupo está muy comprometido, no sólo desde lo profesional, sino también porque les encanta la obra, se divierten mucho haciéndola y tienen ganas de compartirla con la gente.

En ese sentido, consideró que valía la pena venir a Mar del Plata y apostar por un teatro “tan lindo y tan nuevo” como el Tronador BNA.

Por su parte, Flor Jazmín Peña aseguró que están “súper felices” con La llamada y al referirse a la adaptación para la temporada marplatense, explicó que realizaron modificaciones en la escenografía y que ahora se ve “aún mejor” que la que hacían en Buenos Aires, donde estuvieron durante todo el año pasado.

Sobre la trayectoria internacional de la obra, indicó que se trata de una propuesta que fue “muy, muy, muy exitosa” durante diez años en España. Y la definió como una obra “muy linda”, “inspiradora”, con “un mensaje muy lindo, para todas las generaciones”.

Flor Jazmín Peña coincidió con César Pueyrredón y afirmó que “se van a c… de la risa”, que “la van a pasar bien” y que se trata de “una obra alegre”. Y describió que tiene un humor “muy particular, muy bizarro”.