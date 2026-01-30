Un menor de 15 años que conducía una moto robada resultó herido tras chocar contra una camioneta en el barrio Libertad. Fue asistido en el lugar por personal del SAME y trasladado consciente al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde ingresó con politraumatismos.

El hecho se registró en Beruti y Bolivia, cuando personal policial acudió al lugar a raíz de un llamado al sistema de emergencias 911 y constató una colisión entre una camioneta Toyota Hilux y una motocicleta KTM Adventure 390.

La camioneta, de color gris, era conducida por un hombre de 50 años. En tanto, la motocicleta, de color negro y naranja y sin dominio colocado, era conducida por el menor de edad, quien tras el impacto fue hallado sentado sobre la vereda.

Al cursar los datos del motovehículo, se constató que registraba un pedido activo de secuestro con fecha 1 de octubre de 2025, por lo que se procedió a su inmediata incautación. Asimismo, se dio intervención a Policía Científica, que realizó tareas de fotografía y levantamiento de rastros en el lugar del siniestro.

Intervino la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°2, a cargo de Marcelo Yáñez Urrutia, quien dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de “lesiones culposas” y el secuestro del motovehículo. También tomó intervención la Fiscalía N°11, que solicitó la realización de las diligencias de rigor para avanzar con la investigación del hecho.

