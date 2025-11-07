Un hombre de 50 años permanece internado en la unidad de terapia intensiva de una clínica privada tras ser atacado con un ladrillo para robarle la bicimoto en la intersección de Champagnat y Avellaneda. Por el hecho, la Justicia de Responsabilidad Penal Juvenil ordenó el allanamiento de un departamento en un complejo de Alvarado y Perú, donde secuestraron la ropa que habría utilizado el agresor, un menor de 15 años.

El violento episodio ocurrió el 29 de octubre pasado, como consecuencia del ataque, la víctima sufrió un corte en el cuero cabelludo y cayó al suelo, provocándose además una fractura de muñeca y múltiples golpes en el rostro. Primero fue asistido por una ambulancia del SAME y trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Luego, en forma particular, fue derivado a la Clínica 25 de Mayo, donde permanece internado en terapia intensiva, a la espera de la evolución de su cuadro.

A partir de lo ocurrido se iniciaron actuaciones por “Tentativa de robo – Lesiones”, con intervención del personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría 4ta. En el marco de la pesquisa, los investigadores relevaron cámaras de seguridad privadas y tomaron distintos testimonios, logrando establecer que el presunto autor del hecho es un adolescente de 15 años.

Con esos elementos, se mantuvo comunicación con el fiscal Carlos Russo, titular de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 4, quien dispuso solicitar la orden de allanamiento.

En la mañana de este viernes, efectivos del GTO de la Comisaría 4ta, con la colaboración del titular del Destacamento Centenario, cumplieron la manda judicial en un complejo de viviendas ubicado en Alvarado y Perú (Sector 09, Edificio 01). Durante el operativo secuestraron una gorra visera gris marca Hurley, una campera acanalada negra con capucha sin logos, un pantalón joggings negro con detalle blanco en la pierna derecha marca Puma y un par de zapatillas de la misma marca, prendas que coincidirían con las utilizadas por el agresor al momento del ataque.

Finalmente, el fiscal ordenó la notificación de la formación de causa al menor imputado por el delito de “Tentativa de robo – Lesiones” y fijó su presentación para el 10 de noviembre a las 10, junto a un mayor responsable, a fin de prestar declaración conforme al artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño. También dispuso el secuestro formal de todas las prendas incautadas.

