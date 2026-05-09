Una densa espuma marina cubrió calles y sectores costeros de Quequén, impulsada por ráfagas de hasta 100 km/h producto de un ciclón extratropical que afecta la costa bonaerense, generando un inusual paisaje similar a la nieve y sorprendiendo a vecinos y visitantes.

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El fenómeno, poco frecuente en la región, se produjo en el marco de un fuerte temporal que también afectó a Necochea, con olas de gran tamaño, anegamientos y daños en infraestructura costera. Durante la madrugada, el mar desbordó la escollera y arrasó con bancos y escaleras, evidenciando la intensidad del evento climático.

La espuma, generada por la agitación excepcional del mar, se acumuló en grandes volúmenes y en algunos sectores superó el metro de altura. Vecinos y comerciantes señalaron que nunca habían presenciado una escena similar, ni siquiera durante sudestadas habituales. “Jamás vi algo así”, afirmó un residente, mientras que otra vecina expresó: “Vivo en Quequén hace casi 20 años y jamás vi algo así”.

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Según especialistas, la espuma marina se forma por la combinación de oleaje intenso y la presencia de materia orgánica en el agua. Al agitarse el mar, se mezclan aire, proteínas y carbohidratos liberados por microalgas, generando burbujas estables que se acumulan en la superficie y son transportadas por el viento hacia la costa.

Este proceso no representa un riesgo tóxico para la población, aunque puede retener sustancias como aceites y otros compuestos. Si bien el fenómeno se observa en distintas partes del mundo, su aparición depende de condiciones específicas de marea, viento y concentración orgánica.

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El temporal, iniciado en la madrugada del día anterior, incluyó lluvias intensas y vientos sostenidos que provocaron un fuerte oleaje. En lo que va del año, las precipitaciones acumuladas en la región alcanzan cerca de 500 milímetros, lo que contribuye a este tipo de episodios extremos.

Fuente: con información de Infobae