El pasado 27 de septiembre, el sorteo N° 12571 de la Quiniela Plus registró un único ganador con un premio de más de $300 millones de pesos: el afortunado fue un jubilado de Playa Serena, quien probó su suerte en la agencia “El Muñeco”, ubicada en la Calle 0 al 7500.

Al conocer la noticia, Sofía, dueña de la agencia desde hace apenas un año, aseguró estar “muy feliz por el ganador, ya que es un jubilado que realmente lo va a saber disfrutar”.

Además, invitó a los vecinos a probar su suerte. “Aunque seamos una agencia nueva -abrió en diciembre pasado-, ya entregamos varios premios de Quini 6 y ahora este de la Plus. Traemos mucha suerte”, destacó.

Con este nuevo ganador, la Quiniela Plus convirtió a 48 bonaerenses en millonarios, entregando un total de más de 5 mil millones en premios en lo que va del 2025.

