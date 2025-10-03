Un jubilado de Playa Serena ganó más de $300 millones con la Quiniela Plus
“Aunque seamos una agencia nueva -abrió en diciembre pasado-, ya entregamos varios premios de Quini 6 y ahora este de la Plus", comentó su dueña, Sofía.
El pasado 27 de septiembre, el sorteo N° 12571 de la Quiniela Plus registró un único ganador con un premio de más de $300 millones de pesos: el afortunado fue un jubilado de Playa Serena, quien probó su suerte en la agencia “El Muñeco”, ubicada en la Calle 0 al 7500.
Al conocer la noticia, Sofía, dueña de la agencia desde hace apenas un año, aseguró estar “muy feliz por el ganador, ya que es un jubilado que realmente lo va a saber disfrutar”.
Además, invitó a los vecinos a probar su suerte. “Aunque seamos una agencia nueva -abrió en diciembre pasado-, ya entregamos varios premios de Quini 6 y ahora este de la Plus. Traemos mucha suerte”, destacó.
Con este nuevo ganador, la Quiniela Plus convirtió a 48 bonaerenses en millonarios, entregando un total de más de 5 mil millones en premios en lo que va del 2025.
