Un jubilado de Playa Serena ganó más de $300 millones con la Quiniela Plus
“Aunque seamos una agencia nueva -abrió en diciembre pasado-, ya entregamos varios premios de Quini 6 y ahora este de la Plus", comentó su dueña, Sofía.
“Aunque seamos una agencia nueva -abrió en diciembre pasado-, ya entregamos varios premios de Quini 6 y ahora este de la Plus", comentó su dueña, Sofía.
Hubo catorce ganadores en todo el país, de los que tres tuvieron lugar en la provincia de Buenos Aires. En el caso de la ciudad, el ganador apostó en la agencia ubicada en Magallanes al 3481.
En el caso del segundo, se compró entero y ganó 150 millones de pesos. En el caso del tercer premio, es una fracción por 4 millones.
La cantante oriunda de Santa Fe regresó a Espacio Clarín a presentar su nuevo material y divertirse junto al público. Todas las actividades que se desarrollan en el espacio de Alberti 1242 son con entrada libre y gratuita.