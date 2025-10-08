Un joven de 25 años fue aprehendido durante la madrugada de este miércoles en el cruce de Rivadavia y Don Bosco, luego de intentar sustraer prendas de vestir del espacio donde funciona Cáritas Parroquia Don Bosco.

Ads

El hecho ocurrió alrededor de la 1.20, cuando un llamado al 911 alertó a la policía sobre la presencia de un individuo forzando una ventana del lugar. Al arribar, personal de la Comisaría Cuarta sorprendió al sospechoso utilizando un palo para intentar sacar objetos del interior.

Tras ser reducido e identificado, el hombre fue puesto a disposición del fiscal de Flagrancia, Eduardo Layus, quien dispuso la notificación de formación de causa por “Robo en grado de tentativa” y su posterior traslado al Palacio de Tribunales.

Ads

Puede interesarte

Ads