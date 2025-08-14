En un operativo realizado esta tarde en la intersección de Almirante Brown e Hipólito Yrigoyen, personal del Grupo de Patrulla Motorizada aprehendió a un joven de 25 años que circulaba a bordo de una moto robada en noviembre de pasado.

Según informaron fuentes policiales, el tambor del rodado estaba forzado y el conductor no tenía la llave de ignición, y cuando fue identificado, constataron la medida judicial sobre el vehículo y, en un cacheo preventivo, le encontraron tres envoltorios con 1,53 gramos de clorhidrato de cocaína.

En el hecho intervino la UFI de Flagrancia, a cargo de la fiscal Sánchez, que dispuso el secuestro de la moto y la notificación del imputado por “Encubrimiento”, sin ordenar su detención.

En paralelo, la UFI de Estupefacientes, dirigida por la fiscal Ledesma, lo notificó por “Tenencia simple” y tampoco adoptó medidas restrictivas contra su libertad.

