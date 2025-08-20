Un joven de 22 años fue aprehendido en la noche del miércoles luego de protagonizar una persecución policial y refugiarse en una vivienda en la que se encontraba una mujer con tres menores, en la zona sur de Mar del Plata.

El hecho comenzó cuando efectivos de la Comisaría 16ª detectaron un Volkswagen Polo con dos ocupantes en la intersección de Nápoles y Heguilor. Al intentar identificarlos, ambos emprendieron la fuga: el acompañante logró escapar hacia un descampado, mientras que el conductor abandonó el vehículo y corrió hacia una casa ubicada en Mario Bravo y Mac Gaul, a la que ingresó sin autorización. Allí se escondió en la cocina, luego de amenazar verbalmente a la moradora de 20 años que se encontraba junto a tres menores.

Los policías lograron reducir al sospechoso, que resultó ileso al igual que los habitantes de la vivienda. Al verificar el vehículo, se constató que tenía pedido de secuestro activo desde el 30 de julio de 2025, solicitado por la Comisaría 3ª.

El caso quedó a cargo del fiscal de Flagrancia, Leandro Arévalo, quien dispuso que el detenido sea notificado de la formación de causa por encubrimiento y violación de domicilio, y trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

