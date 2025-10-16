Un grave episodio de violencia familiar tuvo lugar en la tarde-noche de este miércoles en el barrio Santa Paula, donde un joven de 21 años fue detenido luego de ingresar a la vivienda de su tía y amenazarla con lo que resultó ser una réplica de arma de fuego.

El hecho ocurrió en una propiedad ubicada sobre la calle Muguerza al 1300, cuando la víctima, una mujer de 35 años, alertó a la Central de Emergencias 911 tras ser intimidada por su sobrino, quien también habría puesto en riesgo a los hijos menores de la mujer.

Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría Octava lograron reducir al agresor y secuestrar la réplica del arma, de color negra.

Intervino la UFI de Flagrancia, a cargo del Dr. De La Canale, quien dispuso que el joven sea notificado por el delito de “Amenazas Agravadas” y trasladado a la Unidad Penal N°44.

