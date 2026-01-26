Un hombre de 20 años fue aprehendido en la Estación Ferroautomotor de Mar del Plata acusado del delito de encubrimiento, luego de ser sorprendido con 21 teléfonos celulares de alta gama, entre ellos el de una mujer que había sido víctima de un robo horas antes.

El procedimiento fue realizado por personal del Destacamento Ferroautomotor, tras la denuncia de una mujer de 42 años, a quien le habían sustraído su celular durante un recital en el local Bendu. Mediante el sistema de rastreo, la víctima logró localizar el dispositivo en la Estación Ferroautomotor, por lo que se presentó en el lugar y dio aviso a la Policía.

Mientras la mujer relataba lo ocurrido, un masculino salió del sector y, al notar la presencia policial, intentó huir, aunque fue rápidamente interceptado. Durante un cacheo superficial, los efectivos hallaron 21 teléfonos celulares, cuyo valor total fue estimado en más de 15 millones de pesos.

Según indicaron fuentes policiales, el imputado intentó justificar la tenencia de los dispositivos al afirmar que los había comprado por $300.000 a un hombre desconocido, la noche anterior, en inmediaciones del Casino Central.

La Fiscalía de Flagrancia, a cargo del Dr. Arévalo, dispuso la notificación del imputado por el delito de encubrimiento y ordenó su traslado a sede judicial, quedando la investigación en curso.

