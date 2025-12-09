Un intento de homicidio se registró este jueves por la noche en la intersección de Avenida Colón y Sandino, donde un joven de 27 años resultó herido de un disparo en el estómago luego de mantener una fuerte discusión con un hombre al que conocía desde hacía tiempo.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió cerca de las 19.55, cuando personal de la Comisaría 12ª acudió al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre un herido de arma de fuego.

Al arribar, los uniformados entrevistaron a la víctima, quien señaló directamente a un hombre de 69 años como autor del ataque. El sujeto explicó que ambos mantuvieron un intercambio verbal por conflictos previos y que el acusado se dirigió a una Ford Ecosport negra, de donde tomó un arma tipo revólver y efectuó el disparo.

Con los datos aportados y tras recabar testimonios, el Gabinete Técnico Operativo inició la búsqueda del sospechoso. Minutos después, en la zona de Bayley y Moreno, los efectivos ubicaron un vehículo con las mismas características y dominio informado, logrando interceptarlo y proceder a la aprehensión del conductor.

La Fiscalía N° 4, a cargo de la Dra. Constanza Mandagaran, ordenó la notificación de la formación de la causa por homicidio en grado de tentativa y el traslado del imputado a la Unidad Penal N° 44 de Batán. Además, dispuso el secuestro del vehículo para su posterior requisa, con el objetivo de localizar el arma utilizada y cualquier elemento de interés para la investigación.

