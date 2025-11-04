Un joven de 19 años resultó herido con un arma blanca durante una violenta pelea ocurrida en la madrugada de este martes en la zona de Buenos Aires y Bolívar, frente a la Plaza Colón.

Personal del Comando de Patrullas y de la Subcomisaría Casino intervino rápidamente y logró la aprehensión de dos hombres de 31 y 35 años y una mujer de 39, quienes habrían agredido a la víctima durante la confrontación. En el lugar se secuestró una cuchilla con mango de madera y hoja curva de unos 12 centímetros, utilizada presuntamente en el ataque.

El joven fue asistido por una ambulancia del SAME, a cargo de la Dra. Potes, y trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde permanece estable y fuera de peligro.

La UFI N° 4, a cargo de la Dra. Mandagarán, dispuso que los tres imputados sean notificados de la formación de causa por “lesiones leves” y recuperen la libertad bajo el artículo 161 del Código Procesal Penal Bonaerense.

Fuentes policiales señalaron que la víctima aún no pudo prestar declaración debido a que permanecía sedada tras ser atendida en el hospital.

