Un joven fue apuñalado durante una pelea en Plaza Colón: hay tres aprehendidos
En el lugar se secuestró una cuchilla con mango de madera y hoja curva de unos 12 centímetros.
Un joven de 19 años resultó herido con un arma blanca durante una violenta pelea ocurrida en la madrugada de este martes en la zona de Buenos Aires y Bolívar, frente a la Plaza Colón.
Personal del Comando de Patrullas y de la Subcomisaría Casino intervino rápidamente y logró la aprehensión de dos hombres de 31 y 35 años y una mujer de 39, quienes habrían agredido a la víctima durante la confrontación. En el lugar se secuestró una cuchilla con mango de madera y hoja curva de unos 12 centímetros, utilizada presuntamente en el ataque.
El joven fue asistido por una ambulancia del SAME, a cargo de la Dra. Potes, y trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde permanece estable y fuera de peligro.
La UFI N° 4, a cargo de la Dra. Mandagarán, dispuso que los tres imputados sean notificados de la formación de causa por “lesiones leves” y recuperen la libertad bajo el artículo 161 del Código Procesal Penal Bonaerense.
Fuentes policiales señalaron que la víctima aún no pudo prestar declaración debido a que permanecía sedada tras ser atendida en el hospital.
