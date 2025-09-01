Un operativo del Comando de Patrullas en la madrugada del lunes terminó con la aprehensión de un joven de 19 años acusado de encubrimiento. El procedimiento se inició cuando los efectivos observaron, en la intersección de 14 de Julio y San Lorenzo, a dos sujetos a bordo de motovehículos: uno de ellos circulaba llevando de tiro otra moto de similares características.

Al notar la presencia policial, ambos sospechosos emprendieron la fuga en direcciones opuestas. Uno logró escapar, mientras que el otro fue interceptado en Peña y Guido.

Durante la requisa, los uniformados constataron que la moto en la que se trasladaba presentaba el tambor de ignición forzado, aunque sin impedimento legal. En tanto, el segundo rodado arrojó un pedido de secuestro activo por robo desde el 20 de abril de 2023, solicitado por la Comisaría Primera.

Además, entre sus prendas el detenido llevaba una yuga y una tijera cortacadena, herramientas comúnmente utilizadas para forzar vehículos.

La titular de la UFI Flagrancia, Dra. María Isabel Sánchez, dispuso que el joven sea notificado de la formación de causa por el delito de encubrimiento, conforme al artículo 60 del C.P.P., y posteriormente trasladado al Palacio de Tribunales.

