Este domingo 30 de noviembre a las 18, se realizará un homenaje abierto al público para celebrar la vida y la carrera de Donald McCluskey, uno de los artistas más queridos y emblemáticos vinculados a Mar del Plata. La cita será en Urquiza 2502 y promete una tarde cargada de recuerdos, música y emoción.

El encuentro tendrá como eje la presentación de “Donald, un artista sin fecha de vencimiento”, el libro en el que el músico repasa sus comienzos, sus éxitos, su paso por el cine y las historias que lo unen de forma especial a la ciudad. Será una oportunidad única para conocer de cerca sus anécdotas y revivir momentos que marcaron a generaciones.

Además, el grupo Las Sucundums aportará su energía con un show en vivo para completar una jornada que combinará música, nostalgia y celebración.

Se invita a quienes deseen participar a confirmar su presencia. Una noche preparada para rendir homenaje a un artista que se ha convertido en verdadero embajador de Mar del Plata. ¡Los esperamos!

