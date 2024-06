Un hombre utilizó una sartén para defenderse de un ladrón que había entrado a su casa. El delincuente intentó escapar, pero él lo persiguió por el patio y lo retuvo hasta que llegó la Policía y se lo llevó detenido.

El hecho ocurrió en la tarde de este jueves en el vecindario Logan Square, en Chicago, Estados Unidos, y quedó registrado en la cámara de seguridad del domicilio. “Probablemente no lo volvería a hacer”, confesó el propietario después del enfrentamiento.

El dueño de la casa, identificado como Jason Williams, estaba regresando del trabajo poco después de las 3 de la tarde, cuando le llegó al celular una notificación de la aplicación de seguridad que había instalado en su domicilio. El mensaje lo alertaba del ingreso de alguien a la casa.

El hombre, lejos de asustarse por el episodio, decidió apurarse para encontrarlo in fraganti. “Entré a la casa, miré si había un arma disponible... había una sartén tirada allí, así que la agarré y al mismo tiempo el ladrón bajó las escaleras”, contó Williams en diálogo con el medio ABC 7 Chicago.

“En este punto era luchar o huir, y yo preferiría pelear”, agregó. Fue ahí donde empezó el enfrentamiento que quedó capturado en una filmación. En el video se observa al ladrón salir de la casa y saltar del porche, detrás de él aparece Williams, con la sartén en su mano.

El delincuente corrió hacia el patio trasero y el propietario lo persiguió. La escena quedó fuera del radio de la cámara, pero se escucharon tres golpes distintos. “Sal de aquí, te voy a matar”, gritó Williams y luego se vio al ladrón corriendo hacia la puerta principal.

Antes de salir, el dueño de la casa le da otro sartenazo en la cabeza. Afortunadamente en ese momento aparecen dos efectivos policiales en la puerta, alertados por los disturbios. El delincuente intentó escapar cruzando la calle, pero fue perseguido por los dos agentes y por Williams que continuaba con la sartén en su mano.

El propietario compartió su hazaña en redes sociales

Al notar que no tenía escapatoria, el ladrón se entregó y fue detenido. “Acabo de atrapar a un maldito ladrón en mi casa. Santo cielo… ¡Casi lo mato, lo golpeé con una sartén! ¡¡¡Le tengo!!!” escribió el propietario en redes sociales, donde compartió fotos del sartén y del ladrón esposado en medio de la calle.

“Tiene suerte de que viniera la policía. Le estaba dando una buena paliza... ¡me debe una sartén nueva!”, agregó. También compartió el video de la cámara de seguridad y escribió “Estoy bien. Él va a tener dolor de cabeza mañana, la ambulancia se lo llevó”.

“Esto podría haber tenido un final diferente y me alegro de que haya sido bueno”, dijo Williams a ABC 7 Chicago. “Mi esposa no está contenta con la decisión que tomé... probablemente no lo volvería a hacer, pero es lo que hay”, señaló.



Fuente: TN