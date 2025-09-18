El asalto, que tuvo lugar en la madrugada del 2 de septiembre, dejó al hombre con un moretón en el muslo y raspones en la rodilla, producto de la agresión sufrida por parte de los delincuentes.

La pareja fue abordada por cuatro asaltantes, quienes se movilizaban en dos motocicletas de 110cc. Durante el robo, los delincuentes exigieron las llaves del auto, un Volkswagen Golf.

Tras apoderarse de las llaves del vehículo el hombre, de 39 años, los arremetió a los tiros con una pistola para disuadirlos, los cuatro asaltantes se dieron a la fuga: tres en las motocicletas y el cuarto, a pie, corriendo detrás de ellos.

Tras el incidente, el damnificado se presentó en la Delegación Departamental de Investigaciones de Mar del Plata para prestar su declaración. Allí entregó fotografías de las lesiones que sufrió y recibió una orden para presentarse en el Cuerpo Médico Policial para que un profesional evalúe sus heridas.

Este trágico incidente pone la lupa sobre la pregunta: ¿Fue legitima defensa arremeter a los delincuentes disparando un arma? La victima quedo con algunas lesiones leves y su esposa está ilesa.

La policía de Mar del Plata continúa con la investigación para dar con el paradero de los responsables de este violento asalto.

