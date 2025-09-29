Personal del Comando de Patrullas detuvo esta tarde a un hombre de 34 años en el barrio Jorge Newbery, luego de que protagonizara un violento episodio familiar en una vivienda ubicada en San Martín al 8500.

Según informaron fuentes policiales, el sujeto rompió de una patada la puerta de entrada del domicilio, lo que dañó la cerradura e impidió la salida de sus hermanas, y minutos después se subió a los techos del inmueble con una cuchilla de carnicero.

En ese instante fue reducido por los efectivos, quienes secuestraron el arma blanca utilizada en el hecho.

La UFI de Flagrancia, a cargo del fiscal Facundo De la Canale, dispuso que se labren las actuaciones correspondientes, se notifique al imputado por el delito de “Amenazas agravadas” y se ordene su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

