La locura ganó las calles del centro de la Ciudad de Córdoba cuando un automovilista perdió el control de su auto y atropelló a más de una decena de personas: hay varios heridos y, al menos, uno grave. El conductor del coche descontrolado está internado en el hospital, con custodia policial.

El hecho ocurrió este jueves en Chacabuco y bulevar Arturo Illia. Según fuentes policiales, por causas que se tratan de establecer “se produjo un accidente de tránsito entre varios vehículos”.

Todos sindican al conductor de un Toyota Corolla, un hombre de unos 68 años, como el principal responsable del siniestro vial: no sólo embistió varios autos, sino que atropelló a más de una decena de transeúntes.

En tanto, el director del hospital de Urgencias, Mariano Marino, le contó en a Eldoce.tv que en ese centro de salud recibieron cuatro heridos, de los cuales uno está grave: “Está ingresando al quirófano para hacer una evaluación”, detalló el médico.

Y a su vez, otro automovilista que fue impactado por el auto fuera de control le dijo a la prensa: “Vivo a una cuadra. Saqué el auto para hacer dos cuadras porque tenía que buscar una cosa. Mi hijo me dice ‘cuidado, papi’. Yo hice así y vi una cosa blanca que se me venía encima. Aceleré un poquito, me tiré para acá y me agarró de costado. Si yo no me corro, me lleva puesto. Pero venía a mucha velocidad. En total, tuve tres choques”.

Por otra parte, un joven que fue embestido por el Toyota Corolla y quedó lesionado producto del siniestro, señaló que el hombre “chocó, se dio vuelta y siguió llevándose gente puesta”, al mismo tiempo que aseguró que “había diez personas heridas”.

Y agregó que estaba en el cruce de San Jerónimo y Chacabuco, esperando para cruzar y detuvo su marcha para cambiar una canción. “Si no me frenaba, me mataba. Venía rapidísimo. No solamente venía chocando con cosas de hormigón, sino que se llevó puesto motos, autos y no frenaba”, expresó.