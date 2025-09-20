Un hombre de 67 años murió hoy en un accidente vial durante el temporal que azotó la localidad bonaerense de Bolívar. Edberto Rodolfo Fuentes, quien viajaba solo en su camioneta con dirección a Saladillo, perdió el control del vehículo, que volcó a la altura del kilómetro 287 de la Ruta Nacional 205, a pocos metros de La Nicolasa.

El siniestro ocurrió esta mañana y resultó fatal para la víctima, quien murió en el acto. Fuentes, oriundo de Bolívar, circulaba por la banquina cuando el impacto provocó que la camioneta quedara dada vuelta en el carril contrario.

Fuentes policiales indicaron que, aunque las causas exactas del despiste se encuentran bajo investigación, se presume que el estado resbaladizo de la calzada, agravado por el temporal, fue el factor determinante.

A pesar de la rápida intervención de una ambulancia, junto con personal de la policía local, bomberos y agentes de la Policía Científica -quienes realizaron las pericias correspondientes-, los médicos constataron el deceso de Fuentes en el lugar.

Minutos antes, en la misma ruta y a pocos kilómetros de distancia, se registró otro vuelco a la altura de la localidad de Unzué. En ese caso, un automóvil despistó, pero no hubo heridos.

Fuente: con información de TN