Un hombre murió ahogado luego de volcar su kayak en Santa Clara del Mar
El sujeto había salido a pescar este sábado por la mañana por la zona de Ruta 11 y Rapallo. A pesar de los intentos de rescate y maniobras de reanimación, falleció en el lugar, mientras la policía y guardavidas investigan las circunstancias del accidente.
Un hombre de 47 años murió este sábado por la mañana en la costa de Santa Clara del Mar luego de que el kayak en el que navegaba para salir a pescar se diera vuelta mientras estaba en el mar.
El episodio ocurrió cerca de las 7:30 a. m. en la zona de Ruta 11 y la calle Rapallo, en el barrio Santa Elena, cuando la víctima, identificada como Mauricio Ríos, oriundo de Mar del Plata, había coordinado con amigos a través de WhatsApp una salida recreativa para lanzar líneas desde su kayak.
Según los primeros datos, el kayak volcó dos veces, lo que dificultó que Ríos pudiera volver a subirse a su embarcación. Un compañero advirtió que había dejado de avanzar y regresó para asistirlo, pero, a pesar de que lograron sacarlo del agua y practicarle maniobras de reanimación en la orilla, el hombre volvió a descompensarse y finalmente falleció en el lugar.
En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Comunal, personal de Defensa Civil y guardavidas que participaron tanto en el rescate como en los intentos de asistir a Ríos. La justicia local inició una causa para determinar las circunstancias del accidente y ordenó una autopsia para esclarecer cómo se produjo el vuelco fatal.
