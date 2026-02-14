Un hombre de 47 años murió este sábado por la mañana en la costa de Santa Clara del Mar luego de que el kayak en el que navegaba para salir a pescar se diera vuelta mientras estaba en el mar.

El episodio ocurrió cerca de las 7:30 a. m. en la zona de Ruta 11 y la calle Rapallo, en el barrio Santa Elena, cuando la víctima, identificada como Mauricio Ríos, oriundo de Mar del Plata, había coordinado con amigos a través de WhatsApp una salida recreativa para lanzar líneas desde su kayak.

Según los primeros datos, el kayak volcó dos veces, lo que dificultó que Ríos pudiera volver a subirse a su embarcación. Un compañero advirtió que había dejado de avanzar y regresó para asistirlo, pero, a pesar de que lograron sacarlo del agua y practicarle maniobras de reanimación en la orilla, el hombre volvió a descompensarse y finalmente falleció en el lugar.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Comunal, personal de Defensa Civil y guardavidas que participaron tanto en el rescate como en los intentos de asistir a Ríos. La justicia local inició una causa para determinar las circunstancias del accidente y ordenó una autopsia para esclarecer cómo se produjo el vuelco fatal.

