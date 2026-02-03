Un hombre de 61 años domiciliado en el Partido de Moreno fue detenido hoy tras intentar, a través de diversas maniobras, estafar a un comerciante en un local céntrico de indumentaria infantil.

El hecho ocurrió en el comercio Fezy Kids (San Martín 2333) y, según el reporte policial, el imputado ingresó al establecimiento y -a través de una serie de ardides- consiguió que el damnificado le entregara la suma de $60.000.

Al percatarse del fraude tras la retirada del sujeto, el comerciante, con el auxilio de transeúntes que circulaban por la zona, logró reducir al individuo hasta la llegada de los efectivos de seguridad.

Durante la requisa correspondiente, las autoridades procedieron al secuestro de un total de $162.500 en efectivo. Esta suma incluía el dinero sustraído en el lugar y otros montos que habrían sido obtenidos bajo la misma modalidad delictiva en perjuicio de terceros.

Como elementos probatorios, se aportaron registros fílmicos de las cámaras de seguridad del local y se constató que el detenido poseía una restricción vigente que le prohibía el ingreso al comercio.

El imputado, con domicilio en el partido de Moreno, quedó a disposición de la Fiscalía Temática de Delitos Económicos. David Bruna, titular de dicha unidad, dispuso la notificación de formación de causa bajo la carátula de estafa, permitiendo que el hombre recuperara su libertad sin medidas restrictivas adicionales por el momento.