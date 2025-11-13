Un hombre de 30 años fue aprehendido este jueves por la mañana después de ingresar sin autorización a la vivienda de su ex pareja, ubicada en la zona de Fitte al 1800, en el barrio Camino a Necochea.

Ads

El episodio ocurrió alrededor de las 6.30, cuando la mujer, de 34 años, alertó a la Central de Emergencias 911. Personal de la Comisaría 16º llegó rápidamente y encontró al sujeto dentro de la propiedad, adonde había accedido saltando el paredón perimetral.

Según informaron fuentes policiales, la víctima lo había echado de la casa tres días atrás y ya lo había denunciado, aunque aún no pesaba sobre él una restricción de acercamiento. Si bien no la agredió, su presencia dentro del domicilio motivó la intervención policial inmediata.

Ads

El fiscal de Flagrancia, Facundo De la Canale, ordenó que el hombre fuera notificado de la formación de la causa por violación de domicilio y trasladado a sede judicial para continuar con las actuaciones de rigor.

Puede interesarte

Ads