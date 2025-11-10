Una mujer de 38 años resultó herida luego de ser agredida por su pareja, un hombre de 26 años, durante la madrugada de este lunes en una vivienda del barrio Terminal Ferroautomotor.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en La Pampa al 1000, cuando el agresor atacó a la víctima y le provocó una herida cortante en el rostro. Además, antes de huir, el hombre causó daños en la propiedad. Tras fugarse por los techos, fue retenido por vecinos de la zona hasta la llegada del personal policial.

Efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), que se encontraban cumpliendo servicio en jurisdicción de la Comisaría Cuarta, acudieron al lugar tras un llamado al 911 y lograron aprehender al acusado.

Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la Dra. Baqueiro, que dispuso actuaciones por “lesiones agravadas y daño”, además de su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

La fiscal también solicitó medidas de restricción y exclusión de la vivienda para resguardar a la víctima, quien fue derivada para realizar el correspondiente reconocimiento médico legal.

