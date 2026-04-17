Un hombre de 28 años fue aprehendido por un intento de hurto en una vivienda del sur de la ciudad, tras ser reducido por el propietario del lugar y puesto a disposición de la Justicia.

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El hecho ocurrió en Guanahani 8900, cuando el imputado ingresó a un garaje que se encontraba abierto e intentó sustraer herramientas del interior. La maniobra fue advertida por el dueño del inmueble, quien logró retenerlo hasta la llegada del personal policial.

Efectivos del Comando de Patrullas, con intervención de la Comisaría 16ª, procedieron a la aprehensión del sujeto en el lugar, en el marco de una causa por hurto en grado de tentativa.

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La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Flagrancia, a cargo de Facundo De la Canale, quien dispuso la notificación de formación de causa conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal y el traslado del detenido a la Unidad Penal N°44, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

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