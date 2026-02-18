Un hombre de 32 años fue aprehendido tras una persecución policial iniciada en el Parque Industrial y finalizada en el barrio Belgrano, luego de que intentara evadir un control y efectuara disparos contra el personal policial.

Ads

El procedimiento se originó cuando dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta intentaron fugarse de un control policial y realizaron detonaciones con un arma de fuego tipo escopeta contra los efectivos, sin que se registraran heridos. El operativo fue realizado por agentes de las comisarías 8ª y 11ª, con apoyo del Comando de Patrullas.

Tras un seguimiento policial, uno de los agresores descendió del rodado e ingresó a una vivienda ubicada en Azurduy al 1200, donde fue aprehendido en flagrancia conforme a lo establecido en el artículo 222 del Código Procesal Penal.

Ads

Puede interesarte

El detenido, domiciliado en ese mismo sector, fue trasladado a dependencia policial. Durante el procedimiento se secuestró una pistola calibre 9 mm marca Bersa Thunder, con numeración suprimida, un cargador y nueve municiones intactas calibre 9 mm marca Luger.

Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Mariana Baqueiro, quien avaló lo actuado y dispuso la notificación del imputado conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal por los delitos de abuso de arma y portación ilegal de arma de guerra, además de su traslado a la Unidad Penal N°44.

Ads