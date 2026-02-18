Un hombre fue detenido tras escapar de un control y efectuar disparos contra la Policía
El hecho se inició en la zona del Parque Industrial y culminó en el barrio Belgrano. El sujeto quedó imputado por abuso de arma y portación ilegal de arma de guerra.
Un hombre de 32 años fue aprehendido tras una persecución policial iniciada en el Parque Industrial y finalizada en el barrio Belgrano, luego de que intentara evadir un control y efectuara disparos contra el personal policial.
El procedimiento se originó cuando dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta intentaron fugarse de un control policial y realizaron detonaciones con un arma de fuego tipo escopeta contra los efectivos, sin que se registraran heridos. El operativo fue realizado por agentes de las comisarías 8ª y 11ª, con apoyo del Comando de Patrullas.
Tras un seguimiento policial, uno de los agresores descendió del rodado e ingresó a una vivienda ubicada en Azurduy al 1200, donde fue aprehendido en flagrancia conforme a lo establecido en el artículo 222 del Código Procesal Penal.
El detenido, domiciliado en ese mismo sector, fue trasladado a dependencia policial. Durante el procedimiento se secuestró una pistola calibre 9 mm marca Bersa Thunder, con numeración suprimida, un cargador y nueve municiones intactas calibre 9 mm marca Luger.
Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Mariana Baqueiro, quien avaló lo actuado y dispuso la notificación del imputado conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal por los delitos de abuso de arma y portación ilegal de arma de guerra, además de su traslado a la Unidad Penal N°44.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión