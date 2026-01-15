En el marco de un operativo “Sol a Sol”, dos sujetos fueron aprehendidos por amenazar con un cuchillo a efectivos policiales en la Peatonal San Martín, a la altura de Santiago del Estero, durante la madrugada de este jueves.

El hecho se registró alrededor de la madrugada, cuando personal del Cuerpo de Infantería de Junín intervino tras un episodio de violencia en la vía pública. Tres efectivos policiales recién egresados, que se encontraban franco de servicio, observaron a dos hombres peleando y amenazándose entre sí con armas blancas mientras estaban sentados en un banco del paseo peatonal.

Al intentar mediar en la situación, uno de los individuos exhibió un cuchillo tipo tramontina y amenazó con matarlos si intervenían. Ante esta situación, los efectivos se identificaron como policías y solicitaron refuerzos.

Los aprehendidos fueron identificados como un hombre de 26 años, con domicilio en Mar del Plata, y otro de 30 años en situación de calle. Durante el cacheo preventivo, se secuestró un cuchillo tipo tramontina con mango plástico negro.

Intervino la UFIJE de Flagrancia, a cargo del Dr. Vicente, quien dispuso notificar al imputado de 26 años de la formación de causa por el delito de Amenazas y su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán. No se adoptó temperamento alguno respecto del otro aprehendido.

