Un hombre fue arrestado tras golpear a su pareja en el barrio La Herradura
La víctima tenía un corte profundo en el cuero cabelludo y lesiones visibles.
En la madrugada de este lunes, un violento episodio de violencia de género en el barrio La Herradura terminó con la detención de un hombre de 39 años, acusado de agredir físicamente a su pareja, una mujer de 32.
El hecho se registró en una vivienda de Pasaje Goyena al 12000, luego de un llamado al 911 que alertó a la policía sobre una situación de violencia doméstica. Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a una mujer de 51 años, madre de la víctima, quien denunció que su hija estaba siendo agredida por su pareja.
La víctima presentaba un corte profundo en el cuero cabelludo y lesiones visibles, aunque se negó a brindar detalles sobre lo ocurrido. Ante el relato de la madre y la constatación de las heridas, se dio intervención a la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la Dra. María Isabel Sánchez, quien dispuso la aprehensión del agresor y la formación de causa por “Lesiones agravadas por el vínculo en el marco de violencia de género”.
El detenido será trasladado a sede fiscal para declarar, mientras que el Juzgado de Familia en turno tomó intervención para garantizar la protección de la víctima.
