En la madrugada de este lunes, un violento episodio de violencia de género en el barrio La Herradura terminó con la detención de un hombre de 39 años, acusado de agredir físicamente a su pareja, una mujer de 32.

El hecho se registró en una vivienda de Pasaje Goyena al 12000, luego de un llamado al 911 que alertó a la policía sobre una situación de violencia doméstica. Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a una mujer de 51 años, madre de la víctima, quien denunció que su hija estaba siendo agredida por su pareja.

La víctima presentaba un corte profundo en el cuero cabelludo y lesiones visibles, aunque se negó a brindar detalles sobre lo ocurrido. Ante el relato de la madre y la constatación de las heridas, se dio intervención a la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la Dra. María Isabel Sánchez, quien dispuso la aprehensión del agresor y la formación de causa por “Lesiones agravadas por el vínculo en el marco de violencia de género”.

El detenido será trasladado a sede fiscal para declarar, mientras que el Juzgado de Familia en turno tomó intervención para garantizar la protección de la víctima.

