En horas de la noche del domingo, personal de Prefectura Naval Argentina aprehendió a un hombre de 45 años que protagonizaba disturbios en la vía pública y se mostraba agresivo con comerciantes de la zona céntrica de Mar del Plata.

El episodio ocurrió en la intersección de Diagonal Pueyrredón y Belgrano, donde los efectivos intervinieron ante los reiterados reclamos de vecinos y trabajadores por el comportamiento del individuo.

Una vez identificado, se dio intervención a la UFI de Flagrancia, a cargo de la doctora Mariana Baqueiro, quien dispuso no adoptar temperamento penal y ordenó labrar actuaciones contravencionales por infracción a los artículos 35, 74 y 78 del Decreto Ley 8031/73, que refieren a desórdenes, escándalos y resistencia al accionar de la autoridad.

El caso quedó bajo la órbita del Juzgado Correccional N° 3, a cargo del doctor Rodríguez. El imputado fue notificado de la causa y recuperó la libertad bajo caución juratoria.

