Un hombre de 63 años fue imputado por el delito de “Amenazas calificadas”, luego de ser denunciado por intimidar a una mujer con hierros en el barrio Florencio Sánchez. Además, cuando iba a ser detenido también atacó a los agentes.

El hecho ocurrió por la tarde en la zona de Bestoso, entre Guiraldes y García Lorca, donde la víctima, una mujer de 38 años, aseguró que el acusado la había amenazado con varillas de hierro de aproximadamente un metro de largo.

Al llegar al lugar, personal del Comando de Patrullas aprehendió al sospechoso, quien mostró resistencia y no acató las órdenes policiales. Durante el procedimiento, secuestraron dos elementos: un hierro acanalado y un hierro cilíndrico hueco.

La intervención estuvo a cargo del fiscal Facundo De La Canale, quien dispuso la notificación del imputado pero no ordenó medidas restrictivas sobre su libertad.

