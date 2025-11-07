Anoche, efectivos de la Subcomisaría Casino demoraron a un hombre de 41 años que se encontraba en aparente estado de ebriedad y generaba disturbios frente a un local gastronómico ubicado en Buenos Aires y Moreno.

Según informaron fuentes policiales, los uniformados fueron alertados por transeúntes que señalaron al sujeto mientras realizaban una recorrida preventiva por la zona. Al constatar los hechos, los agentes procedieron a su aprehensión y posterior identificación.

Por disposición del Juzgado en lo Correccional N° 5, se labraron actuaciones por infracción a los artículos 72 y 74 del Decreto Ley 8031/73 (alteración del orden público y ebriedad en la vía pública). El hombre recuperó la libertad tras prestar caución juratoria.

